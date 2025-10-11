Goldoni soddisfatta: «Una grande gioia questa vittoria. Ora possiamo battere quella squadra» - Lazio News 24

Lazio Women, parla Goldoni dopo la vittoria sul Genoa: «Siamo una squadra da cose straordinarie»

Al termine della sfida tra Lazio Women e Genoa, conclusasi con una vittoria per 2-1 in favore delle biancocelesti, una delle protagoniste del match, Eleonora Goldoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Autrice del gol che ha messo al sicuro il risultato, l’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per i segnali positivi mostrati in campo.

«È una grande gioia – ha esordito Goldoni – perché questa squadra continua a dimostrare il suo valore, prima di tutto a se stessa. Questa è la seconda vittoria in campionato e sono davvero molto contenta. Stiamo lavorando duramente per colmare i nostri limiti, come ci ricorda spesso il mister: non siamo fatte per fare le cose ordinarie, ma per realizzare qualcosa di straordinario.»

La partita contro il Genoa non è stata semplice, e Goldoni non nasconde le difficoltà affrontate nel corso dei novanta minuti: «Abbiamo sofferto, è vero, ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Non è facile cambiare due o tre elementi a centrocampo durante una gara, però stiamo imparando ad adattarci e oggi lo abbiamo fatto con maturità. In certi momenti abbiamo stretto i denti, ma la vittoria è la dimostrazione che possiamo farcela contro chiunque.»

Il gol subito nel finale non ha spento l’entusiasmo, anzi, per Goldoni rappresenta uno spunto di crescita: «Anche quello è utile. Subire un gol ci insegna a non abbassare mai la guardia. In questo campionato ogni avversaria è tosta, non esistono partite scontate o squadre materasso. Bisogna sempre restare concentrate e giocare ogni match come fosse una finale.»

Guardando al futuro, l’attaccante biancoceleste mostra già la carica in vista della prossima sfida: «Ora ci aspetta la Juventus, una delle squadre più blasonate, piena di campionesse. Non vediamo l’ora di affrontarle. Siamo consapevoli del nostro valore come gruppo e crediamo di poter battere anche loro.»

Con queste parole, Eleonora Goldoni sintetizza lo spirito combattivo della Lazio Women, una squadra che non vuole accontentarsi e che, passo dopo passo, mira sempre più in alto.

