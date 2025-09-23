Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche per Belahyane e Guendouzi, multa alla Lazio

Giudice Sportivo, arrivano le decisioni: squalifiche per Belahyane e Guendouzi, multa alla Lazio. Tutti i dettagli

Come da prassi, al termine della quarta giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Tra i provvedimenti più rilevanti figurano quelli che coinvolgono la Lazio, reduce dal derby capitolino contro la Roma, terminato con episodi accesi anche dopo il triplice fischio.

Le squalifiche: Belahyane e Guendouzi fermati

Il primo provvedimento riguarda Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004, espulso nei minuti finali della stracittadina. Per lui è arrivata una giornata di squalifica in Serie A, motivata dal comunicato ufficiale con la formula “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Più pesante, invece, la sanzione inflitta a Matteo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal e Marsiglia, oggi punto di riferimento del centrocampo biancoceleste. Il numero 8 della Lazio è stato espulso dall’arbitro Daniele Sozza dopo il termine della gara per proteste e frasi ingiuriose rivolte al direttore di gara. Per lui il Giudice Sportivo ha stabilito due giornate di squalifica, che lo terranno lontano dal campo nei prossimi impegni di campionato.

Multa alla Lazio per il comportamento dei tifosi

Oltre alle squalifiche individuali, la società biancoceleste è stata colpita da una multa di 2.000 euro. La sanzione è stata comminata per il comportamento di alcuni sostenitori che, durante il derby, hanno lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica all’interno del recinto di gioco. Un episodio che rientra nelle valutazioni di ordine pubblico e che ha portato alla penalità economica.

Altri provvedimenti: ammonizione per Gila

Infine, è stata confermata l’ammonizione a carico di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, arrivato alla Lazio dal Real Madrid Castilla. Per il giovane difensore si tratta della prima sanzione disciplinare in questa stagione di Serie A.

Le decisioni del Giudice Sportivo incidono dunque in maniera significativa sulla rosa di Sarri, allenatore biancoceleste, che dovrà fare a meno di due pedine importanti a centrocampo. La Lazio, già impegnata a ritrovare continuità in campionato, dovrà ora affrontare le prossime sfide con un organico ridotto, mentre la società è chiamata a vigilare sul comportamento dei propri tifosi per evitare ulteriori sanzioni.

Con queste misure, il quarto turno di Serie A lascia in eredità non solo risultati sportivi, ma anche conseguenze disciplinari che peseranno sul prosieguo della stagione.