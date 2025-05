Giudice sportivo Serie A, arriva il verdetto su Baroni dopo Inter Lazio

Condividi via email

Giudice sportivo Serie A: ecco la scelta su Marco Baroni in vista dell’ultima giornata di campionato, in cui la Lazio sfiderà il Lecce

Ieri sera, durante la sfida disputatasi a San Siro tra Inter e Lazio, entrambi i tecnici sono stati espulsi nel corso di un diverbio. Lo scontro è avvenuto durante il check del VAR per il rigore con cui i Biancocelesti hanno conquistato la parità. Nel post-partita Baroni ha tranquillizzato tutti, confermando che non c’è stato nessuna lite tra lui ed Inzaghi, ma, al contrario, nutre un grande rispetto nei confronti dell’allenatore nerazzurro.

In seguito, molti tifosi hanno sperato in un cambio di decisione da parte del giudice sportivo, dettato da un possibile errore da parte del direttore di gara Chiffi. Purtroppo, però, non è stato così. Perciò, il tecnico toscano assisterà all’ultima giornata di campionato dalla tribuna.