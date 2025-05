Giordano: «Baroni? Non vorrei che fosse l'unico a pagare. Se dovesse andare via...»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato anche quello che potrebbe essere il futuro di Baroni

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale.

LE PAROLE – Se Baroni va via vuoldire che il risultato contro il Lecce non conta nulla e che la Lazio si era già mossa per trovare qualcun altro, non vorrei che fosse l’unico a pagare. Credo che la colpa maggiore sia dei calciatori che ci hanno riempito di chiacchiere, se poi non arrivano quarti dicono cose a cui neanche pensano e lo fanno solo per propaganda. Se non ci fosse stato Pedro la Lazio sarebbe arrivata nona o decima. Mi dispiace per Baroni. La Lazio alla fine si trova dove merita, ci aveva illuso l’inizio di stagione. Si era capito qualche mese fa quando qualcuno all’interno della società disse che sarebbero state tirate le somme, in quel momento il tecnico andava protetto.