Gila Lazio, quale futuro? Spunta questa promessa fatta al procuratore del difensore spagnolo. Tutto sarà discusso quando…

I rinnovi di contratto sono una priorità assoluta in casa Lazio, ma la società ha definito una strategia precisa e una tempistica dettata da esigenze finanziarie. Come riporta il Corriere dello Sport, il piano è quello di arrivare a accordi verbali con i giocatori e i loro agenti nei prossimi mesi, per poi mettere tutto nero su bianco a partire da gennaio. La gestione del caso di Mario Gila è l’esempio perfetto di questo approccio.

La strategia del club: bilancio in ordine e promesse a Sarri

Il piano rinnovi della Lazio entrerà nel vivo solo a partire da gennaio. Il motivo di questa programmazione è legato alla necessità del club di centrare alcuni obiettivi di risparmio entro il 30 settembre, data cruciale per riequilibrare il rapporto tra costo del lavoro e ricavi. Per riuscirci senza cedere un big, come promesso all’allenatore Maurizio Sarri, la società ha scelto di posticipare l’impatto economico dei nuovi contratti. Nel frattempo, si continua a lavorare per trovare una sistemazione agli esuberi.

Il caso Gila: da possibile partente a punto fermo del futuro

La diplomazia del club è stata fondamentale nel gestire la situazione di Mario Gila. Il difensore spagnolo, in scadenza nel 2027, nei mesi scorsi aveva manifestato la volontà di partire per trovare più spazio altrove. La dirigenza, anziché andare allo scontro, ha organizzato un incontro con il suo procuratore, Alejandro Camano, per affrontare la questione. Il dialogo ha avuto successo: Gila ha ricevuto rassicurazioni e una promessa per un futuro adeguamento, accettando di rimandare ogni discorso formale al 2026. In questo modo, la Lazio ha trasformato un potenziale problema in una soluzione, trattenendo un giocatore di valore.

Un modello per il futuro

L’approccio utilizzato con Gila rappresenta un modello di come la Lazio intende operare in questa fase: dialogo costruttivo e programmazione a lungo termine. Si gettano le basi oggi, attraverso patti e promesse, per poi formalizzare tutto quando le condizioni finanziarie lo permetteranno, garantendo stabilità al progetto tecnico di Sarri senza compromettere l’equilibrio dei conti.