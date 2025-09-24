Gila-Lazio, è polemica sul rinnovo. Le complicazioni dietro la trattativa - Lazio News 24

Gila-Lazio, rinnovo in stand-by: trattativa complicata per il difensore spagnolo

Il futuro di Mario Gila resta in bilico, e il tema del suo rinnovo continua ad essere una questione aperta in casa biancoceleste. Il contratto del difensore spagnolo con la Lazio è in scadenza nel 2027, ma al momento nessun accordo è stato trovato per un prolungamento. La situazione del centrale classe 1999 si inserisce in un contesto più ampio di riflessione da parte della dirigenza, che valuta attentamente le mosse sul fronte dei rinnovi.

Durante l’estate ci sono stati un paio di incontri tra l’entourage del giocatore e la società, ma la trattativa per il rinnovo Gila-Lazio non ha portato i risultati sperati. Il difensore, infatti, era pronto a lasciare la Capitale già a giugno, desideroso di trovare maggiore spazio altrove e di misurarsi in un contesto in cui potesse recitare un ruolo da protagonista. Tuttavia, il blocco del mercato in entrata ha congelato ogni possibile cessione, trattenendolo forzatamente a Formello.

Ora, a stagione in corso, lo scenario è cambiato solo in parte. Gila continua a lavorare con serietà e ambizione, ma la sua posizione all’interno della rosa resta incerta. A 24 anni, il difensore sogna una carriera ai massimi livelli, e per questo guarda con attenzione alle prossime mosse del club. Il legame Gila-Lazio è ancora solido, ma il tempo scorre e la scadenza del contratto – seppur lontana – comincia a diventare un argomento strategico.

Il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono pronti a riprendere i contatti con l’obiettivo di trovare un’intesa. Tuttavia, secondo quanto filtra dall’ambiente biancoceleste, la trattativa per il rinnovo Gila-Lazio non sarà semplice. Il giocatore chiede garanzie tecniche e un riconoscimento contrattuale adeguato al suo valore e alle sue ambizioni. Dall’altra parte, la Lazio deve fare i conti con la necessità di contenere i costi e mantenere l’equilibrio interno della rosa.

In sintesi, il caso Gila-Lazio rappresenta uno dei dossier più delicati su cui la dirigenza dovrà lavorare nei prossimi mesi. Il rinnovo non è impossibile, ma serviranno volontà comune, dialogo costruttivo e una visione chiara del futuro per evitare che un talento ancora in crescita possa sfuggire via troppo presto.