Gila Lazio, sensazioni positive dopo il primo test: «Possiamo fare grandi cose, rispetto a Baroni cambia questo aspetto; Provstgaard? Fortissimo»

Le parole di Mario Gila dopo la prima amichevole stagionale della Lazio, vinta contro la squadra primavera a Formello

Archiviata la prima amichevole estiva, la nuova Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Contro la Primavera di mister Punzi, i biancocelesti hanno vinto 3-0 grazie alle reti di Pedro, Cancellieri e Basic. Un test utile più che altro a ritrovare il campo e mettere minuti nelle gambe dopo le settimane di ritiro. Ma soprattutto un’occasione per valutare il ritorno alle idee tattiche di Sarri, che ha ripreso in mano la squadra dopo l’interregno di Baroni. Tra i più coinvolti c’è Mario Gila, uno dei punti fermi della retroguardia e già abituato alle richieste del tecnico toscano. Il difensore spagnolo, intervistato da Lazio Style Radio nel post-partita, ha fatto il punto sulla fase iniziale della preparazione, sul nuovo stile difensivo e sull’inserimento di alcuni giovani, tra cui il promettente Provstgaard. Di seguito le sue dichiarazioni, tra ambizioni e voglia di riscatto dopo una stagione complicata.

LE SENSAZIONI POST-GARA – «Le sensazioni sono buone, dopo tanto tempo di vacanze e allenamenti in ritiro. Abbiamo fatto una partita mettendo in pratica quello che il mister voleva. Dobbiamo migliorare, ma siamo contenti del risultato. Non ci fissiamo sul punteggio, è più importante vedere in partita le cose che proviamo in settimana. Il nostro è un percorso lungo».

LE DIFFERENZE TRA SARRI E BARONI – «Il modo di difendere di Sarri è molto diverso da quello di Baroni: prima attaccavamo l’uomo, mentre ora siamo compatti e lavoriamo sulle rotture. Dobbiamo impegnarci molto sulla tattica e rimanere concentrati sui movimenti dell’avversario. Per noi che abbiamo già lavorato con Sarri è più facile, gli altri invece si stanno già abituando molto bene. Ci basiamo su movimenti, sullo stare stretti, è un’altra cosa rispetto a quello che facevamo prima. Ma ci sono comunque delle cose che dobbiamo migliorare».

L’IMPATTO DI PROVSTGAARD – «Provstgaard è fortissimo, ha la mentalità giusta per essere un calciatore professionista. Sta sempre sul pezzo, concentrato: è da ammirare e molto tosto. Siamo contenti di averlo in squadra. Cerco di aiutarlo il più possibile e se starà al 100% potrà anche giocare con noi per darci una mano».

GLI OBIETTIVI STAGIONALI – «Per la stagione noi stiamo tranquilli, ci affidiamo al lavoro del mister, sappiamo di avere qualità e che possiamo fare grandi cose quest’anno. Purtroppo non giocheremo l’Europa, ma vediamo la parte positiva: giocheremo una partita a settimana e avremo più energia. Siamo contenti di affrontare una stagione in cui non ci vedono come favoriti, prendiamo tutto questo con la cattiveria giusta».