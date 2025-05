Gila, De la Fuente esclude il difensore della Lazio dalla lista dei convocati della Spagna: il punto

Condividi via email

Il difensore della Lazio è rimasto escluso dalla lista dei giocatori convocati dal ct della Spagna De la Fuente per le gare di Nations League

Dopo la delusione maturata al termine dell’ultima giornata di campionato, il difensore della Lazio Mario Gila deve fare i conti anche con una brutta notizia proveniente dalla nazionale.

Già, perchè pochi istanti fa è stata annunciata la lista ufficiale dei calciatori convocati da il ct della Spagna De la Fuente per le Final Four di Nations League e nell’elenco non figura il nome del difensore biancoceleste.