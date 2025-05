Gila Bournemouth, le Cherries guardano in Italia per sostituire Dean Huijsen. La situazione

Condividi via email

Gila Bournemouth: sirene inglesi per il centrale della Lazio, corteggiato dai rossoneri che devono sostituire il partente Huijsen, acquistato dal Real Madrid

È arrivato tre anni fa dal Real Madrid, ora potrebbe fare il percorso inverso del nuovo colpo di mercato dei Blancos. Lo conosciamo tutti ormai: Mario Gila si è fatto amare in questi anni alla Lazio. Un centrale fisico, ma allo stesso tempo elegante e di buon cuore. Si è ambientato alla perfezione in Italia, dove è diventato uno dei difensori più promettenti dell’intera Serie A.

Le sue buone prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Chelsea e Bayern Monaco e Milan. Stando alle ultime indiscrezioni della testata spagnola Mundo Deportivo, si sarebbe aggiunto anche il Bournemouth di Iraola alla sfrenata corsa per il centrale. A sud del Regno Unito, il classe 2000 calzerebbe a pennello, perché le Cherries incasseranno oltre 50 milioni dalla vendita di Dean Huijsen, che ha firmato proprio con il Real Madrid. Inoltre, un profilo come il suo farebbe sognare i tifosi rossoneri. Infatti, come il partente, è di nazionalità ispanica arriverebbe dall’Italia.