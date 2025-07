Gigot: da possibile partente a "indispensabile" per la difesa della Lazio - Lazio News 24

Gigot nuovo pilastro della nuova Lazio? Le ultime novità in casa biancoceleste

Il futuro di Gigot alla Lazio ha subito una svolta inattesa a causa dell’infortunio di Patric. Il difensore francese, che fino a poco tempo fa sembrava destinato a lasciare Formello, è ora considerato “indispensabile” per le rotazioni difensive di Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero, Gigot non è certo il centrale ideale per i dettami tattici del tecnico toscano, e la società aveva intenzione di valutarne la cessione al termine del precampionato, una volta verificata la piena affidabilità di Patric dopo l’operazione alla caviglia.

Tuttavia, il recente infortunio di Patric, che lo terrà fuori per circa un mese, ha rimescolato le carte. La Lazio si trova con Romagnoli squalificato per le prime due giornate di Serie A e ora anche senza Patric, rendendo la presenza di Gigot fondamentale. Nonostante il francese sia fermo da giorni per un mal di schiena (e la sua partecipazione alla tournée turca verrà valutata solo oggi), la sua permanenza diventa una necessità per garantire la copertura nel reparto arretrato. La sua presenza permetterà di evitare adattamenti come lo spostamento di Marusic al centro, mantenendo un minimo di equilibrio. Questa situazione potrebbe cambiare radicalmente il destino di Gigot, che da possibile partente si ritrova a essere una pedina cruciale per la gestione dell’emergenza difensiva della Lazio, almeno fino al mercato di gennaio.