Giampaolo a DAZN: «E’ stata una salvezza eroica e storica. La dedichiamo a Graziano»

L’allenatore del Lecce ha commentato la gara persa contro il Lecce nell’ultima sfida di campionato disputata all’Olimpico

Marco Giampaolo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Lazio Lecce.

SULLA GARA – Partita difficilissima per il nostro scopo. La squadra ha fatto la miglior partita e non ha sbagliato nulla. In 10 è stata difficilissima, per la Lazio è stata la 13° partita in cui ha giocato in superiorità numerica in questa stagione. Salvezza eroica, i ragazzi passeranno alla storia del club. Sono contentissimo per i nostri tifosi e per Corvino, che con questa salvezza lo abbiamo reso immortale. Poi un ricordo particolare a Graziano, che ha festeggiato sicuramente con noi questa serata straordinaria.

SUL GRUPPO – La gestione non è stata semplice e non lo è tutt’ora, perchè sono giocatori di lingue e abitudini diverse, però alla squadra non è mai mancato il carattere. Questo lo ritengo un segnale positivo della squadra e se ci siamo salvati è perchè loro hanno creduto fino in fondo a questo obiettivo.

FUTURO – Io ora ho bisogno di riposare. Amo Lecce, è una città bellissima, il Salento è straordinario e la gente mi piace tantissimo.