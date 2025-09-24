Genoa Lazio, rivoluzione da parte di Sarri? Ecco le ultime novità in casa biancoceleste - Lazio News 24

Genoa Lazio, Vieira punta sul 4-2-3-1: spazio a Malinovskyi e Colombo. I biancocelesti…

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.

Allenatore: Patrick Vieira

Il tecnico del Grifone dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Colombo unica punta e Malinovskyi ad agire da trequartista centrale. Sulle fasce, probabile conferma per Ellertsson e Vitinha, mentre a centrocampo Frendrup guiderà il reparto insieme a Masini. Out Onana, ma la rosa è praticamente al completo: escluso ancora una volta Valentin Carboni, non al meglio della condizione.

Lazio in emergenza: Sarri costretto a reinventare il centrocampo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Pinelli; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri

Sul fronte biancoceleste, la situazione è ben più complicata. Le squalifiche di Guendouzi e Belahyane, unite agli infortuni di Rovella e Dele-Bashiru, costringono Maurizio Sarri a una vera rivoluzione in mediana. Possibile la conferma di Basic, appena reintegrato, accanto a Cataldi e al giovane Pinelli, pronto all’esordio da titolare in Serie A. In difesa, fiducia a Gila e Romagnoli, con Pellegrini che potrebbe tornare titolare dopo l’errore di Nuno Tavares contro la Roma.

In attacco, ballottaggi aperti: Isaksen potrebbe tornare dal primo minuto insieme a Castellanos e Zaccagni, vista la condizione non ottimale di Felipe Anderson.