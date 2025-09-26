Genoa-Lazio: i due moduli a cui pensa Sarri per ovviare all’emergenza. Tavares a serio rischio

Genoa Lazio: i due moduli a cui pensa Sarri per ovviare all’emergenza totale a centrocampo. Nuno Tavares a serio rischio

Una vera e propria rivoluzione tattica, dettata dalla necessità. L’emergenza che ha decimato il centrocampo della Lazio costringe Maurizio Sarri a rinunciare, almeno temporaneamente, al suo dogma calcistico: il 4-3-3. Per la delicata trasferta di lunedì contro il Genoa, il tecnico sta studiando soluzioni alternative per schierare una squadra credibile ed equilibrata.

Come riporta il Corriere dello Sport, le opzioni sul tavolo sono due moduli che prevedono una mediana a quattro. L’ipotesi più probabile è il passaggio al 4-4-2 (che in fase offensiva potrebbe diventare un 4-4-1-1). In questo assetto, la coppia centrale di centrocampo sarebbe composta dai soli superstiti, Danilo Cataldi e il reintegrato Toma Bašić. Sugli esterni agirebbero Marušić e Zaccagni. In difesa, Hysaj, Gila e Romagnoli sembrano certi del posto, con Luca Pellegrini nettamente in vantaggio su Tavares per la corsia di sinistra. L’alternativa è un più offensivo 4-2-3-1, con una batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta, “Taty” Castellanos.

L’altra grande incognita riguarda Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano è clinicamente guarito, ma l’edema non è ancora del tutto riassorbito, tanto da aver saltato la doppia seduta di ieri. Tra oggi e domani si sottoporrà a un test decisivo per capire se potrà essere convocato. Un suo recupero, anche solo per la panchina, sarebbe fondamentale. Non ha più di 15-20 minuti nelle gambe, ma in caso di necessità si terrebbe pronto a subentrare, magari in staffetta con Bašić. Le prossime 48 ore saranno decisive per Sarri, chiamato a inventarsi una formazione in una delle settimane più complicate della sua gestione.