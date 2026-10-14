Al via oggi a Roma la quarta edizione del Premio Euro-Mediterraneo! Gattuso tra le eccellenze sul palco

Roma si accende per il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo: oggi la consegna del riconoscimento a Gennaro Gattuso

Il prestigioso scenario istituzionale della Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura ospita oggi, 14 ottobre, la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, un evento di rilievo promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Come sottolineato tra le pagine de Il Corriere dello Sport, l’appuntamento nasce per valorizzare quelle personalità che, attraverso il proprio percorso professionale e umano, offrono un contributo fondamentale alla crescita culturale, sociale e sportiva, incentivando attivamente il dialogo e la cooperazione tra i popoli dell’area euro-mediterranea.

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Il riconoscimento a Gennaro Gattuso e i valori trasmessi sul campo

Tra i premiati illustri selezionati dalla commissione per l’edizione 2026 figura l’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso, celebrato ufficialmente per la sua straordinaria carriera sportiva e per i principi etici che la sua esperienza incarna dentro e fuori dal rettangolo verde, tra cui spiccano determinazione, lealtà, senso di appartenenza e forte responsabilità. Il riconoscimento intende premiare non soltanto il campione protagonista nel calcio internazionale, ma anche una figura carismatica capace di trasmettere ai giovani un messaggio educativo concreto basato sulla disciplina, sul rispetto reciproco e sulla resilienza di fronte alle difficoltà.

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Le motivazioni ufficiali del premio assegnato al tecnico della Lazio

La commissione organizzatrice ha motivato solennemente il tributo riservato al mister della Lazio con parole cariche di significato, evidenziando il valore formativo del suo percorso nel mondo dello sport. Si legge nella motivazione: «A Gennaro Gattuso per aver incarnato nel calcio i valori della determinazione, della lealtà e dello spirito di squadra. Per la sua autenticità, la capacità di assumersi le responsabilità e la volontà di affrontare ogni sfida senza sottrarsi al confronto. Il suo percorso rappresenta una testimonianza significativa per i giovani: il talento acquista valore quando si accompagna all’impegno, al rispetto e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà».