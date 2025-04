Gasperini a Sky: «Prestazione di assoluto valore, ma non supportata dai gol. Lookman? Non doveva uscire. Su Retegui..»

Gasperini e le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta incassata in campionato dalla Lazio: le sue parole

Dopo la sconfitta di quest’oggi contro la Lazio in Serie A, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport per evidenziare cosa non è andato secondo le aspettative della gara contro i biancocelesti. Le sue parole sul match:

PARTITA – «I dati parlano chiaro. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione di assoluto valore, ma non è stata supportata dai gol. Non era facile mettere sotto la Lazio, poi abbiamo fatto un brutto errore in difesa. Dobbiamo raccontare ancora una sconfitta, anche se non nello spirito e nel modo in cui abbiamo giocato. È una striscia lunga di non vittorie in casa che ci penalizza, e oggi ancora di più. Dobbiamo avere una reazione; quello che non abbiamo fatto dobbiamo farlo nelle prossime partite. Queste gare si possono anche perdere, ora ripartiamo più forti».

LOOKMAN – «Il cambio di Lookman? Doveva uscire Ederson, forse non era giornata. Abbiamo fatto un errore noi e non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse».

RETEGUI – «Retegui fuori? Non è una novità. Anche la Lazio ha cambiato tutti gli attaccanti, come le altre squadre. Gli ultimi minuti si utilizzano nel tentativo di approfittare dei difensori stanchi con i giocatori freschi. Con i cinque cambi è quasi sempre così. I calciatori più cambiati sono sempre in attacco. Rinnovo? Nessuno si è mai tirato indietro. Io l’anno scorso il contratto l’ho firmato a metà agosto. Questo è un tentativo di cercare alibi. La squadra oggi ha dato tutto, è giusto anche così».