Paul Gascoigne, dopo la paura il sollievo: è tornato a casa dopo l’ennesimo spavento

Paul Gascoigne, dopo la paura ecco il sospiro di sollievo: l’ex Lazio torna a casa dopo l’ultimo ricovero degli scorsi giorni

Un sospiro di sollievo dopo l’ennesimo grande spavento per Paul Gascoigne. L’ex fantasista della Lazio è tornato a casa e sta bene, come confermato dalla sua portavoce Carly Saward. Nel weekend, la portavoce aveva parlato di un “forte problema alla gola” che lo affliggeva da tempo. La situazione si era fatta critica venerdì sera, quando il 58enne “Gazza” era stato trovato in stato di semicoscienza nella sua abitazione a Poole, nel Dorset, dal suo autista Steve Foster.

Immediatamente trasportato in ospedale, Gascoigne era stato ricoverato in terapia intensiva, per poi essere trasferito in un reparto di medicina d’urgenza una volta stabilizzato. Dopo un giorno in condizioni stabili, è stato dimesso, segnando una battuta d’arresto inattesa per la sua famiglia che sperava in una ripresa più graduale. La vita di Gascoigne è sempre stata un mix di genio e sregolatezza, con un passato costellato da episodi di ubriachezza molesta e guida in stato d’ebbrezza.

Nonostante le continue sfide personali, il campione inglese continua a essere prolifico anche fuori dal campo. Ha infatti appena dato alle stampe la sua seconda autobiografia, intitolata “Eight”, la cui uscita è prevista per la fine di ottobre. Il libro promette di svelare aneddoti inediti sugli eventi più famigerati di una vita decisamente spericolata. Questo ritorno a casa, pur tra le difficoltà, offre un momento di tregua e la speranza che “Gazza” possa trovare un nuovo equilibrio.