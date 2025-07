Paul Gascoigne, l’Ennesima Battaglia con la Vita: Un Ricovero e Un Respiro di Sollievo

Sospiro di sollievo per Paul Gascoigne: dall’ospedale l’ex calciatore della Lazio tranquillizza i suoi tifosi sulle sue condizioni

Venerdì notte, un nuovo, drammatico spavento ha scosso il mondo di Paul Gascoigne, portandolo all’ennesima corsa verso l’ospedale di Poole, ormai una “seconda casa”. Lunedì pomeriggio, un sospiro di sollievo inatteso: l’ex Lazio è stato dichiarato fuori pericolo. Ancora una volta, “Gazza” ha giocato con la vita come fosse un pallone, vittima dei suoi vizi e delle sue tentazioni. A trovarlo in villa è stato l’amico del cuore, Steve Foster, una figura instancabile che continua a spingerlo verso una vita più sana. La chiamata d’emergenza, la sirena dell’ambulanza, il ricovero in terapia intensiva: Gascoigne se l’è vista brutta di nuovo. Poco importa se ieri, appena ripresosi e trasferito dalla terapia intensiva a una “acute medical unit” (una sorta di “sub intensiva” per il monitoraggio stretto), ha cercato di confortare amici e tifosi, laziali compresi.

«Paul ringrazia tutti per l’affetto e vi comunica che sta molto meglio, si rimetterà in forma presto. Per adesso posso dirvi che non poteva trovarsi in un posto migliore dell’ospedale» ha dichiarato Foster, che da tempo lo aveva incoraggiato a tornare all’associazione degli Alcolisti Anonimi. Questo è l’ennesimo tentativo di allontanare l’ex centrocampista della Lazio dall’alcol, la sua vera “prigione”. Aveva iniziato da giovane e non ha smesso ora che ha 58 anni, nonostante innumerevoli promesse mai mantenute. La sua è una vita che scorre sulle montagne russe, una sorta di “Disneyland privata”, a proprio uso e consumo. Dalla droga all’alcol, dalla violenza alla maleducazione, dai matrimoni ai divorzi, senza riuscire a cambiare nemmeno quando accettò di partecipare all’Isola dei Famosi nel 2021, da cui si ritirò dopo 39 giorni per un infortunio alla spalla. Di quell’addio non si conoscerà mai la verità, ma nel corso del reality riuscì a conquistare compagni di viaggio e moltissimi telespettatori, pronti a “salvarlo” dalle nomination.