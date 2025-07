Paura per Paul Gascoigne, ricoverato in terapia intensiva: ora è stabile

Notte di paura per ‘Gazza’ Paul Gascoigne: l’ex fantasista della Lazio ricoverato in terapia intensiva dopo essere collasato in casa: le sue condizioni

Un altro drammatico capitolo si è aggiunto alla tormentata vita di Paul Gascoigne, l’ex fantasista della Lazio, che a 58 anni continua a lottare contro i suoi problemi, primo fra tutti l’alcolismo. “Gazza” è stato trovato collassato e in stato di semi-incoscienza dal suo amico Steve Foster nella camera da letto della sua casa a Poole, nell’estremo sud dell’Inghilterra.

Gascoigne è stato ricoverato in terapia intensiva venerdì sera, destando grande preoccupazione. Fortunatamente, le sue condizioni sono ora definite stabili ed è stato trasferito in un’unità di medicina d’urgenza. La notizia è stata diffusa dal “Sun”, che ha riportato le parole dell’amico e tuttofare Steve Foster, il quale lo ha trovato e soccorso. Foster ha dichiarato che “Paul vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio”.

La vita di Gascoigne è purtroppo un continuo alternarsi di speranze di svolta e ricadute. Già lo scorso anno, l’ex calciatore aveva confessato di aver ripreso a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi, un segno della sua perenne battaglia. Attualmente fuori pericolo dopo il grande spavento, Gascoigne è convalescente in un ospedale vicino casa sua e si prevede che vi rimarrà per diversi giorni per ricevere tutte le cure necessarie. Foster, che è anche autista e assistente personale di Paul, lo aveva portato di corsa in ospedale dopo averlo trovato privo di sensi. “È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”, ha spiegato l’amico, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di assistenza costante per l’ex campione.