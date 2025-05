Futuro Vecino, quale sarà il destino dell’uruguagio ex Inter dopo la fine della stagione in corso? Le ultime

Futuro Vecino, in dubbio il futuro del centrocampista al termine della stagione corrente: ecco tutti gli aggiornamenti

Tante domande e poche risposte ancora su quale sarà il futuro Vecino con la maglia della Lazio. L’ex Inter ha giocato una buona stagione e sarebbe nell’interesse dei biancoceleste confermarlo.

Tuttavia alcuni media affermano che il giocatore non ha ancora una strada ben definita in quanto la sua volontà sarebbe quella di rimanere a Roma ma l’Inter potrebbe ancora cambiare le carte in tavola da un momento all’altro. Si attendono quindi ulteriori sviluppi per poter comprendere meglio dove giocherà il centrocampista nel prossimo campionato.

