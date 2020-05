Formello, Inzaghi spinge al massimo la squadra. Correa e Adekanye in gruppo

Formello, altra seduta di allenamento per i ragazzi di mister Inzaghi che può lavorare con la rosa al completo

Adesso c’è una data certa: il 20 giugno la Serie A torna e in campo e per questo da oggi si lavora ancor più duramente nel quartier generale di Formello. Mister Inzaghi lavora con la rosa al completo, un gruppo anche Correa e Adekanye.

Partitelle prima 3 contro 2 e poi cinque contro cinque con l’utilizzo delle sponde. Seduta completa per Lucas Leiva e anche una magia di Luis Alberto. Assenti invece Strakosha, ancora alle prese con l’infiammazione del quinto metatarso, e Vavro. Il portiere dovrebbe tornare in gruppo nel giro di una settimana, per il difensore ci vorrà invece più tempo. Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare a Roma anche Lulic e Proto.