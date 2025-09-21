Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del Derby - Lazio News 24

News
Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del Derby
Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del match tra biancocelesti e giallorossi. Il punto
Oggi la sfida valida per la quarta giornata di Serie A Lazio Roma. Ecco gli schieramenti del match.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri
Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini