 Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del Derby
Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del Derby

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Roma, le scelte in vista del match tra biancocelesti e giallorossi. Il punto

Oggi la sfida valida per la quarta giornata di Serie A Lazio Roma. Ecco gli schieramenti del match.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini

