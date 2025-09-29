Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte di Vieira e Sarri

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte in vista del match tra biancocelesti e rossoblù. I dettagli

La 5ª giornata di Serie A 2024/25 si conclude con il posticipo dello stadio Luigi Ferraris, dove Genoa e Lazio si affrontano in un match che può rappresentare una svolta per entrambe le squadre. I rossoblù di Patrick Vieira, ex centrocampista campione del mondo con la Francia e oggi tecnico del Grifone, cercano ancora la prima vittoria in campionato. I biancocelesti di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, sono invece chiamati a reagire dopo un avvio altalenante e la sconfitta nel derby contro la Roma.

Il momento del Genoa

Il Genoa arriva a questa sfida con il morale leggermente risollevato dal successo in Coppa Italia contro l’Empoli (3-1), che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale. In campionato, però, la squadra ligure ha raccolto appena 2 punti nelle prime quattro giornate. Dopo lo 0-0 casalingo con il Lecce all’esordio, è arrivata la sconfitta di misura contro la Juventus (1-0). Successivamente, il pareggio in extremis sul campo del Como, firmato da Ekuban, attaccante ghanese autore del primo gol stagionale rossoblù, aveva dato qualche segnale positivo.

La situazione della Lazio

Non molto diversa la condizione della Lazio, che ha conquistato solo 3 punti nello stesso arco di tempo. L’avventura di Sarri in questa nuova stagione è iniziata con il passo falso sul campo del Como (2-0), seguito dalla convincente vittoria contro il Verona, con La squadra non è però riuscita a dare continuità: sono arrivate due sconfitte consecutive, contro il Sassuolo e soprattutto nel derby con la Roma, risultato che ha pesato non solo in classifica ma anche sul morale.

Una sfida che vale doppio

Il posticipo del Ferraris diventa così un crocevia fondamentale: il Genoa cerca il primo successo per rilanciarsi, mentre la Lazio ha bisogno di punti e di una prestazione convincente per non perdere contatto con la zona europea. Entrambe le squadre, reduci da un avvio complicato, hanno l’occasione di trasformare questa partita in un punto di svolta della stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. Allenatore: Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri.