Formazioni Ufficiali Burnley Lazio, gli schieramenti del match - Lazio News 24

Formazioni Ufficiali Burnley Lazio, gli schieramenti del match

3 ore ago

Zaccagni
Zaccagni

Formazioni Burnley Lazio: le scelte ufficiali per l’amichevole del 9 agosto

Tutto pronto per l’amichevole internazionale tra Burnley e Lazio, in programma sabato 9 agosto alle ore 16:00 locali presso il Turf Moor. Un test probante per la squadra di Maurizio Sarri, che affronterà il Burnley, club inglese neopromosso in Premier League, reduce da una campagna acquisti ambiziosa. In vista del fischio d’inizio, sono state rese note le formazioni ufficiali di Burnley Lazio, attesissime dai tifosi biancocelesti.

Questa partita rappresenta un’importante occasione per valutare la condizione fisica della Lazio, ormai prossima all’inizio del campionato. Sarri, come di consueto, punterà sul suo collaudato 4-3-3, mentre il tecnico del Burnley, Scott, opterà per un 4-2-3-1.

Formazioni Burnley Lazio: le scelte ufficiali

Burnley (4-2-3-1): In aggiornamento.
A disposizione: In aggiornamento.
Allenatore: Scott.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gila, Ruggeri, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos.
Allenatore: Maurizio Sarri.

L’attenzione dei tifosi è tutta rivolta alle condizioni dei nuovi acquisti e all’inserimento dei volti nuovi nel sistema di gioco di Sarri. Nella formazione iniziale, spicca la presenza di Dia nel tridente offensivo, insieme a Cancellieri e Zaccagni. A centrocampo, fiducia a Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, quest’ultimo uno dei profili da tenere d’occhio per le sue doti fisiche e tecniche.

In difesa, oltre ai confermati Marusic e Romagnoli, debutto per Nuno Tavares, mentre tra i pali ci sarà il solito Provedel. Interessante anche la lista dei giocatori in panchina, che include nomi come Pedro, Castellanos e il nuovo acquisto Noslin, pronto a entrare a gara in corso.

Le formazioni Burnley Lazio saranno fondamentali per capire su quali elementi Sarri sta puntando in questa fase cruciale della preparazione estiva. Il match rappresenta anche un banco di prova internazionale utile per testare schemi, intese e condizione atletica.

Appuntamento quindi alle 16:00 per scoprire chi avrà la meglio in questo confronto dal sapore europeo. Restate aggiornati per eventuali variazioni dell’ultimo minuto nelle formazioni di Burnley Lazio.

