Formazioni Lazio Verona, possibile derby in campo considerando la presenza di quel giocatore - Lazio News 24

Formazioni Lazio Verona: possibile derby in campo con l’arrivo di Baldanzi al Verona

La sfida tra Lazio e Verona, in programma all’Olimpico per la seconda giornata di campionato, potrebbe assumere contorni ancora più interessanti con un possibile colpo last-minute di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Tommaso Baldanzi, giovane talento della Roma, sarebbe vicino al trasferimento all’Hellas Verona. Un’operazione che, se confermata nelle ultime ore di calciomercato, potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di rivalità alla partita.

L’eventuale presenza del trequartista cresciuto nella Capitale — ma con la maglia giallorossa — nel match contro la Lazio rappresenterebbe quasi un mini derby in campo, in un contesto già molto delicato per i biancocelesti, reduci da un inizio di stagione difficile.

Lazio-Verona: cosa cambia con Baldanzi in campo

L’inserimento di Baldanzi nella rosa del Verona potrebbe incidere direttamente sulle formazioni di Lazio-Verona. Il tecnico degli scaligeri, Baroni, avrebbe a disposizione un elemento in grado di dare qualità sulla trequarti e supportare il reparto offensivo con dribbling, inserimenti e visione di gioco.

Nelle formazioni Lazio Verona più probabili, Baldanzi potrebbe partire anche titolare, complici le condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori del Verona e la volontà del club veneto di dare subito spazio a un giovane considerato tra i più promettenti della nuova generazione italiana.

Formazioni Lazio Verona: le probabili scelte

Sul fronte Lazio, il tecnico Marco Baroni dovrà valutare se continuare a puntare sul 4-3-3 o se apportare modifiche dopo la prestazione opaca contro il Como. Cataldi dovrebbe tornare titolare a centrocampo, mentre Noslin e Isaksen si contendono un posto nel tridente con Immobile.

Per quanto riguarda il Verona, l’eventuale innesto di Baldanzi cambierebbe la struttura offensiva, con un possibile passaggio al 4-2-3-1. In questo caso, Baldanzi agirebbe da trequartista centrale alle spalle di Bonazzoli o Djuric, con Suslov e Lazovic sulle fasce.

Lazio Verona: un match da non perdere

Con l’aggiunta di Baldanzi, la partita tra Lazio e Verona si carica di ulteriori significati. Le formazioni Lazio Verona saranno da monitorare con attenzione nelle prossime ore, perché potrebbero riservare sorprese decisive per l’esito del match. La Lazio dovrà mostrare orgoglio e reazione, mentre il Verona potrebbe presentarsi con un volto nuovo e molto atteso.