Formazioni Lazio Roma, quali saranno le scelte di Maurizio Sarri e Gasperini? - Lazio News 24

Formazioni Lazio Roma: le probabili scelte di Sarri e Gasperini per il derby della Capitale

Dopo la pesante sconfitta subita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Lazio si prepara ad affrontare la partita più sentita dell’anno: il derby Lazio Roma, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre e che promette scintille, non solo per la rivalità storica, ma anche per l’importanza in chiave classifica. Di seguito le formazioni Lazio Roma attese per il grande appuntamento dell’Olimpico.

Le probabili formazioni: Sarri tra emergenze e scelte obbligate

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, L. Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Vecino, Cancellieri, Noslin, Isaksen.

Allenatore: Maurizio Sarri

L’allenatore della Lazio dovrà fare i conti con una situazione fisica tutt’altro che semplice. Rovella e Castellanos sono usciti acciaccati dalla sfida contro il Sassuolo e rischiano di non recuperare in tempo per il derby. Al loro posto sono pronti Cataldi in regia e Dia nel ruolo di centravanti. A centrocampo, dopo la prestazione deludente di Dele-Bashiru, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Belahyane, autore di un buon ingresso al Mapei Stadium.

Sulla fascia destra d’attacco, Pedro è in vantaggio su Cancellieri, apparso fuori forma, mentre Isaksen non ha ancora minuti sufficienti nelle gambe. Per il resto, la formazione dovrebbe essere confermata in larga parte, con Romagnoli e Gila al centro della difesa.

Le possibili scelte di Gasperini per il derby

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dopo l’esperimento fallito contro il Torino, Gasperini sembra intenzionato a tornare a un assetto più offensivo, inserendo Ferguson dal primo minuto nel ruolo di centravanti. Con Dybala in forte dubbio, sarà probabilmente Soulé insieme a El Aynaoui a supportare la manovra offensiva. A centrocampo spazio alla coppia Cristante-Koné, con Wesley e Angelino sugli esterni. Nessuna sorpresa in difesa, dove dovrebbe essere confermata la linea a tre vista nell’ultima giornata.

Il derby della Capitale si avvicina e le formazioni Lazio Roma saranno decisive per determinare l’andamento di una sfida che vale molto più di tre punti.