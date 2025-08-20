Formazioni Como Lazio, cresce sempre di più la titolarità per quel giocatore: una sorpresa per Sarri! - Lazio News 24

Formazioni Como Lazio, arriva una grande sorpresa per Maurizio Sarri per quanto riguarda i titolari

Sembrava che Matteo Cancellieri fosse destinato a lasciare nuovamente la Lazio, questa volta in prestito, proprio come era successo in passato con le esperienze a Empoli e Parma. L’ipotesi di un nuovo trasferimento sembrava concreta, con il giovane attaccante pronto a fare nuovamente le valigie senza neanche passare per Formello, il centro sportivo biancoceleste. Tuttavia, Cancellieri ha saputo cambiare il proprio destino e ora si gioca le sue carte nella Capitale, con la possibilità di ritagliarsi un ruolo importante nel tridente offensivo disegnato da Maurizio Sarri per la nuova Lazio.

Nelle formazioni Como Lazio, che saranno decisive per l’avvio ufficiale della stagione, Cancellieri potrebbe infatti essere una pedina fondamentale. Il giovane esterno classe 2002 è ideale per occupare la corsia di destra, ma non sarà semplice scalare le gerarchie offensive della squadra di Sarri. La concorrenza è agguerrita: da una parte c’è Pedro, veterano e uomo chiave della rosa, dall’altra il danese Isaksen, un altro esterno di qualità. Tuttavia, un episodio ha involontariamente favorito proprio Cancellieri nella fase di preparazione.

Durante il precampionato, Isaksen è stato costretto a fermarsi per un problema di mononucleosi che ha rallentato la sua preparazione, obbligandolo a un lungo percorso di riatletizzazione. Questa assenza ha dato a Cancellieri l’opportunità di mettersi in mostra nelle amichevoli, guadagnandosi minuti preziosi e la fiducia di Sarri. In particolare, nelle formazioni Como Lazio, la sua presenza potrebbe risultare decisiva grazie alle prestazioni positive offerte durante il precampionato.

Nel corso della sfida contro il Galatasaray, Cancellieri ha segnato due gol, contribuendo in modo determinante al gioco offensivo della Lazio. Inoltre, ha propiziato un autogol da parte della difesa avversaria e ha fornito l’assist per la rete di Zaccagni, dimostrando non solo fiuto per il gol, ma anche capacità di creare occasioni per i compagni. Questi numeri fanno ben sperare che Sarri possa puntare su di lui fin dal primo incontro ufficiale, schierandolo tra le punte o sugli esterni.

In vista delle formazioni Como Lazio, dunque, Cancellieri si presenta come un elemento chiave, pronto a mettersi in gioco e a lottare per conquistare uno spazio in un attacco biancoceleste che vuole essere protagonista nel prossimo campionato. La sua versatilità e la determinazione mostrata nel precampionato potrebbero regalargli una stagione importante con la maglia della Lazio.