Michael Folorunsho al Cagliari: È Fatta per il Centrocampista del Napoli

Folorunsho, il centrocampista della Fiorentina – grande tifoso della Lazio e vicino ai biancocelesti in passato – passa al Cagliari

È fatta per il trasferimento di Michael Folorunsho al Cagliari. Il centrocampista di proprietà del Napoli, noto anche per essere un grande tifoso della Lazio – e vicino ai biancocelesti nella scorsa sessione di calciomercato -, è pronto a iniziare una nuova avventura in Sardegna dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi a Firenze. Il club viola aveva Folorunsho in prestito, ma ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto, aprendo così le porte al Cagliari.

L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Si tratta di un investimento significativo per la compagine rossoblù, che si assicura un giocatore versatile e di grande dinamismo per il proprio centrocampo.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le prossime ore saranno decisive per ufficializzare il passaggio di Folorunsho al Cagliari. Sono infatti previste a breve la firma del contratto e le visite mediche di rito. Questo colpo rappresenta un innesto importante per i sardi, che puntano a rafforzare la squadra con un elemento capace di garantire quantità e qualità in mezzo al campo. Per Folorunsho, invece, si apre una nuova opportunità per consolidarsi in Serie A e dimostrare il suo valore, cercando di riscattare un periodo altalenante e affermarsi come protagonista nel campionato.