Floriani Mussolini Lazio, Baroni valuta il giocatore della Juve Stabia per la prossima stagione: brillante il campionato in cadetteria

Floriani Mussolini Lazio, l’esterno in prestito alla Juve Stabia potrebbe essere reintegrato nella rosa in vista della prossima stagione

Floriani Mussolini Lazio. Uno dei giocatori ad aver colpito molto Marco Baroni e la società nel corso della scorsa stagione è stato di certo l’esterno della Juve Stabia. La Serie B è un campionato ostico e molto difficile e, nonostante questo, le vespe hanno raggiunto i playoff da neopromossi.

Uno dei valori aggiunti di questa squadra era il giovane giocatore di proprietà della Lazio che ha dimostrato grandi doti tecniche e fisiche. Stando alle parole de La Repubblica, la società biancoceleste starebbe valutando se mantenerlo in rosa nella prossima stagione. Un vantaggio sarebbe anche quello che il giocatore non occuperebbe posti in lista essendo un prodotto del vivaio biancoceleste.