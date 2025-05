Fattori: «Per la Fiorentina vedrei bene Baroni al posto di Palladino...»

Condividi via email

Sauro Fattori ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina

Sauro Fattori ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni.

LE PAROLE – Sostituto? È un disastro. Sarri non ha un gran mercato, può darsi che magari cerchino lui per far dimenticare Palladino. Credo che avrà un moto d’orgoglio anche la presidenza dopo quanto accaduto. Io preferirei Baroni, perché la Fiorentina ha quel livello di allenatori