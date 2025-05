Ex Lazio, Tare già al lavoro per rafforzare la rosa rossonera alla prossima stagione: tutte le novità sul nuovo ds del Milan

Ex Lazio, il ds del Milan Tare è già all’opera per rafforzare la rosa rossonera! Ecco le ultime da Milan sul dirigente

Il primo grande colpo di calciomercato Milan è stato quello di portare nel capoluogo lombardo l’ex ds biancoceleste Tare il quale è tornato a far parlare di sé dopo due anni di stop. Ora avrà una nuova grande occasione per rimettersi in mostra in Serie A, dopo 15 anni di Lazio dove è riuscito a comprare giocatori importanti come Gila e Zaccagni.

Stando alle parole riportate dal Corriere della Sera lo spagnolo sarebbe uno dei giocatori che ha stuzzicato l’intervento del ds albanese il quale potrà essere affiancato da Pavlovic, uno dei pochi difensori “al sicuro”.

Infatti sulla lista cessioni ci sono Thiaw e Tomori, mentre rimangono in dubbio anche il futuro di Theo Hernandez e quello di Maignan i quali hanno il contratto in scadenza nel 2026. Difficile invece non fare minusvalenza con Emerson Royal che era arrivato dal Tottenham per 15 milioni e oggi ne vale circa la metà. Per questa ragione Gila rimane un obiettivo concreto per i rossoneri che dovranno però battere la concorrenza di diverse squadre e versare circa 55-60 milioni per pagare il Real Madrid e i capitolini. Si rimane quindi in attesa di ulteriori sviluppi che accerteranno quale sarà il destino del centrale spagnolo.