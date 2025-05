Ex Lazio, Tare su Gila: «È il difensore con maggior prospettiva che c'è in Italia, insieme a Bastoni. Mi dispiace che...»

Ex Lazio, il ds del Milan Tare ha espresso la propria posizione su Gila. Ecco il pensiero del direttore sportivo sul centrale spagnolo

Igli Tare è diventato il ds del Milan ed è già al lavoro per rafforzare la squadra milanese. I rossoneri hanno bisogno di sistemare la squadra ed in particolare di risolvere i problemi nel reparto arretrato. In ottica calciomercato quindi i diavoli hanno messo nel mirino un giocatore della Lazio: Mario Gila. Le parole del dirigente ai taccuini del Corriere dello Sport:

«È il difensore con maggior prospettiva che c’è in Italia, insieme a Bastoni. Sono sempre stato convinto delle sue qualità, anche quando all’inizio giocava poco. Mi dispiace che nel suo primo periodo a Roma giocasse solo quando non c’erano alternative e non per convinzione».