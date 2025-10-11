Ex Lazio, Mancini ricorda: «Biancocelesti parte della mia vita. Futuro? Penso che...» - Lazio News 24

Robeto Mancini rivive così quelli che sono stati i suoi ricordi alla Lazio. Le parole

Durante il Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini ha parlato apertamente del suo futuro e del suo legame con la Lazio. Intervistato, Mancini ha raccontato:

«La Lazio è stata una parte fondamentale della mia carriera, sia come giocatore che come uomo. Quegli anni lì mi hanno formato tanto.»

Quando gli è stato chiesto se spera ancora di tornare commissario tecnico della Nazionale, Mancini ha risposto:

«Sì, spero ancora di tornare ct. Ma adesso sto valutando con calma. La Lazio, poi, è sempre nel mio cuore, chissà che in futuro non ci possa essere un ritorno, magari in un ruolo diverso.»

Riflettendo sui suoi anni in biancoceleste, ha aggiunto:

«Con la Lazio ho vissuto momenti indimenticabili. Il calcio lì è una religione e ho imparato tanto, anche dalla città e dai tifosi. Questo mi ha aiutato a diventare un allenatore più completo.»

L’intervistatore ha chiesto: «Pensi che il tuo legame con la Lazio possa influenzare le tue scelte future?»

Mancini ha risposto con un sorriso:

«Sicuramente. Quando hai un legame così forte con un club, è difficile non pensarci. La Lazio ha un progetto interessante e la città è sempre speciale per me.»

Infine, parlando del presente, Mancini ha spiegato:

«In Arabia Saudita sto vivendo una nuova esperienza, ma la Lazio e l’Italia restano nel mio cuore. Magari un giorno tornerò a lavorare in Serie A, chissà proprio alla Lazio.»

