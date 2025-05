Espulsione Romagnoli, il difensore della Lazio costretto a lasciare il campo per proteste: l’accaduto

Condividi via email

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha rimediato un cartellino rosso a pochi minuti dallo scadere del match contro il Lecce

Si è conclusa da poc la sfida tra Lazio e Lecce, con i pugliesi che hanno battuto i biancocelesti e che di conseguenza, hanno condannato la squadra di Baroni a rimanere fuori dall’Europa.

Come se non bastasse, a pochi istanti dal fischio finale è arrivato anche un cartellino rosso ai danni di Alessio Romagnoli, con quest’ultimo che è stato espulso per le proteste all’indirizzo del guardalinee.