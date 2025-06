Esposito, che tegola per l’obiettivo della Lazio: salta l’Europeo U21, il motivo

Brutte notizie per l’attaccante dello Spezia Pio Esposito, che sarà costretto a rimanere escluso dalla lista dei convocati per l’Europeo U21

Pessime notizie per l’attaccante dello Spezia, Francesco Pio Esposito, che nelle ultime ore è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale U21 a causa di un infortunio.

L’obiettivo di mercato della Lazio si è sottoposto ad accertamenti, con lo staff medico azzurro che non ha dato il via libera per i prossimi impegni e di conseguenza, non potrà prendere parte all’Europeo U21.