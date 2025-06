Esposito Lazio, Bruno Giordano sul possibile acquisto del classe 2005:«Può dare tanto, ma sarà difficile prenderlo»

Esposito Lazio: Bruno Giordano dà la sua opinione sul centravanti che tanto piace alla società

Crescono costantemente le voci riguardanti l’interesse del calciomercato Lazio nei confronti di Francesco Pio Esposito. Il centravanti di proprietà dell’Inter ha segnato 19 gol in Serie B al primo anno trai grandi. Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, l’ex Bruno Giordano ha detto la sua sul classe 2005. Di seguito le sue parole:

ESPOSITO-«Esposito ci può stare nella Lazio, sta seguendo le orme del fratello. Sebastiano è più pronto, ma lui ha freddezza e lo dimostra anche l’ultimo gol contro lo Spezia. Non possiamo aspettarci che ci porti in Europa League, ma è un giocatore che può dare una mano nel corso della stagione. Un discorso simile a quello che si può fare per Floriani Mussolini. Non credo, però, che l’Inter lo regali: anche loro ci sperano per il futuro».