Empoli-Inter, i nerazzurri diffidati a rischio per la Lazio. Ecco chi salterebbe la gara coi biancocelesti in caso di ammonizione

Oggi l’Inter di Inzaghi affronterà l’Empoli alle 12.30. Il prossimo turno di campionato i nerazzurri dovranno invece vedersela contro la Lazio. Di seguito i diffidati nerazzurri che salterebbero la gara con gli uomini di Sarri in caso di cartellino giallo:

Dovranno avere particolare attenzione, Francesco Acerbi e Dumfries . Non correrà nessun rischio, invece, Mkhitaryan, anche lui diffidato ma che non ha seguito la squadra per motivi personali.