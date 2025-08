I dubbi di Sarri: la Lazio ha bisogno di sbloccarsi in attacco

Lazio, i dubbi di Maurizio Sarri per sbloccare l’attacco biancocelste, a secco in questo precampionato: ecco la possibile soluzione

Nonostante la solidità difensiva, Maurizio Sarri continua a interrogarsi sul reparto offensivo della Lazio. L’attacco è stato finora il punto debole, con Castellanos e Dia ancora a secco in tutte le amichevoli. Il tecnico attende risposte più convinte e un cambio di passo da parte delle sue punte. Il 4-3-3, modulo che verrà utilizzato anche questa sera, ha mostrato limiti nella fase di finalizzazione, portando Sarri a valutare l’opzione di provare qualcos’altro in futuro. L’allenatore ha sempre fatto della sua linea difensiva un caposaldo, ma sa che per vincere serve anche l’efficacia offensiva.

La sfida con il Galatasaray è un’occasione cruciale per il reparto avanzato. Sarri ha bisogno di vedere i suoi attaccanti più lucidi e letali, in grado di creare pericoli concreti alla porta avversaria. Castellanos e Dia, in particolare, devono dimostrare di aver trovato la giusta intesa e di essere pronti a prendersi le responsabilità. La mancanza di gol e di soluzioni offensive preoccupa il tecnico, che spera che questo test in un’atmosfera infuocata possa servire da sprono per sbloccare i suoi attaccanti e dare un segnale positivo in vista dell’inizio del campionato. La squadra ha tenuto bene difensivamente, ora è il momento di vedere se può diventare altrettanto incisiva in attacco.