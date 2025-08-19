Dove vedere Como Lazio, streaming e diretta TV Serie A. Le informazioni - Lazio News 24

Dove vedere Como Lazio di Serie A, ecco come seguire il match dei biancocelesti

Con la preseason ormai alle spalle, la Lazio si prepara a iniziare la sua avventura in Serie A con la sfida contro il Como, in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30. I tifosi biancocelesti e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di assistere a questo primo match ufficiale della stagione, e si chiedono naturalmente dove vedere Como Lazio in diretta, sia in tv sia in streaming.

Il debutto stagionale della Lazio sarà un appuntamento importante, sia per la squadra che per i tifosi, che desiderano seguire ogni azione della partita e sostenere i propri beniamini. Per questo motivo è fondamentale sapere dove vedere Como Lazio, così da non perdere nemmeno un minuto di gioco.

La partita Como Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva su due piattaforme principali: Dazn e Sky. Dazn garantirà la visione del match in streaming live, disponibile su diversi dispositivi come Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, attraverso la sua app o il sito ufficiale. Questo consente agli spettatori di seguire la partita ovunque si trovino, con la massima comodità.

Allo stesso tempo, Sky offrirà la possibilità di vedere la gara sui suoi canali dedicati, raggiungibili tramite il classico abbonamento alla pay-tv. I clienti Sky potranno quindi scegliere di guardare la partita comodamente sul televisore di casa, con la qualità e i commenti esclusivi del servizio.

Scegliere dove vedere Como Lazio dipenderà quindi dalle preferenze personali: gli utenti più abituati allo streaming potranno optare per Dazn, mentre chi preferisce la tradizionale visione satellitare o via fibra potrà affidarsi a Sky.

Per chi desidera assistere dal vivo al match, è bene ricordare che i biglietti per il settore tifosi ospiti sono disponibili con modalità specifiche e in numero limitato. Maggiori informazioni sui biglietti Como Lazio sono consultabili sui canali ufficiali del Como e della Lazio, per garantire una trasferta in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

In sintesi, la risposta a dove vedere Como Lazio è chiara: grazie alla co-esclusiva, la partita sarà visibile sia su Dazn in streaming che sui canali Sky. Così i tifosi biancocelesti potranno seguire l’esordio della loro squadra e vivere l’emozione della Serie A sin dal primo minuto.