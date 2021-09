Dopo la sconfitta nel derby, la Roma è pronta a preparare un dossier sugli arbitri, con la società che appoggia Mourinho

Tutto era cominciato con l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese. Ma il derby in casa Roma è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con una sconfitta che brucia. E e parole di Mourinho, a cui l’AIA ha già replicato, sembrerebbero solo l’inizio.

Infatti, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il club starebbe preparando un dossier arbitri con gli episodi più controversi delle ultime partite. Insomma, la società giallorossa appoggerebbe in pieno la posizione del tecnico portoghese. Sull’episodio del rigore la posizione sarebbe quella secondo cui Guida avrebbe potuto fischiare il rigore per poi rivedere il VAR. Inoltre le sequenze filmate evidenzierebbero che non ci sarebbe il fuorigioco di Zaniolo. Non convince nemmeno la spiegazione data sulla mancata espulsione di Leiva. Il rosso non sarebbe arrivato perché il braccio non era aperto, ma, la posizione della Roma rivelerebbe che le immagini mettano in mostra il colpo a Mkhitaryan.