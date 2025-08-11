Donnarumma, colpo di scena sul portiere della Nazionale: cosa filtra sul futuro col PSG

Donnarumma, ecco arrivare il colpo di scena sul portiere della Nazionale italiana, vediamo cosa filtra sul futuro col PSG, i dettagli

Il futuro di Gianluigi Donnarumma – portiere della Nazionale nonchè avversario in tante occasioni in Serie A della Lazio – con il Paris Saint-Germain sembra essere ormai arrivato a un bivio. Come riportato da Nicolò Schira, il PSG ha deciso di accelerare il processo di cessione del portiere italiano, fissando il suo cartellino a 25 milioni di euro. Questa valutazione ha già suscitato l’interesse di tre top club della Premier League: Manchester United, Chelsea e Manchester City, che stanno monitorando con attenzione la situazione.

La strategia del PSG è chiara: monetizzare dalla partenza dell’ex portiere del Milan per poter reinvestire su altre operazioni di mercato. Tuttavia, la decisione finale sul futuro di Donnarumma dipenderebbe in gran parte dalla sua volontà. Attualmente, il portiere non avrebbe preso una decisione definitiva e sarebbe ancora indeciso tra restare in Ligue 1 o affrontare una nuova sfida in un altro campionato.

Nonostante l’interesse fortissimo proveniente dall’Inghilterra, Donnarumma non escluderebbe la possibilità di continuare la sua avventura al PSG per un’altra stagione. Se dovesse restare a Parigi, però, potrebbe decidere di liberarsi a parametro zero nel 2026, per poi firmare con un altro club a costo zero. Questa prospettiva, però, non sarebbe ben vista dalla dirigenza parigina, che preferirebbe non perdere un portiere di qualità internazionale senza ottenere un ritorno economico.

Per chi gioca al fantacalcio, la situazione di Donnarumma è decisamente complicata. Se dovesse trasferirsi in Premier League, verrebbe escluso dalle leghe italiane, rendendolo un rischio per chi l’aveva scelto come primo portiere. Rimanere al PSG, invece, gli garantirebbe continuità, ma la rottura con l’ambiente potrebbe influire negativamente sulle sue prestazioni. Al momento, Manchester United e Chelsea sembrano in vantaggio, mentre Manchester City osserva senza fretta, pronto a intervenire solo in caso di un’opportunità concreta. I prossimi giorni saranno decisivi, con il PSG che mira a chiudere l’affare prima della fine del mercato. Tuttavia, la scelta finale dipenderà dalla volontà di Donnarumma: resterà a Parigi o intraprenderà una nuova avventura lontano dalla Ligue 1?