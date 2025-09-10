Dino Zoff elogia la Lazio: «I biancocelesti possono puntare in alto. Ecco perché» - Lazio News 24

Dino Zoff elogia la Lazio: «Con Sarri si può puntare alla Champions»

Dino Zoff, una delle figure più leggendarie del calcio italiano, ex portiere campione del mondo e protagonista anche come allenatore e dirigente, ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale per commentare l’inizio di stagione della Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole sono un mix di realismo, fiducia e ottimismo per il futuro dei biancocelesti.

«La Lazio ha una buona squadra, la batosta iniziale è servita»

Zoff ha analizzato l’avvio stagionale della squadra capitolina, soffermandosi sulla sconfitta nella prima giornata e sulla successiva reazione del gruppo: «La squadra della Lazio è buona, al netto della prima partita. Credo che quella sconfitta sia stata paradossalmente utile: è arrivata subito una risposta importante nella seconda gara». Per l’ex allenatore biancoceleste, il gruppo ha tutte le carte in regola per alzare l’asticella: «Con Sarri si può fare bene. Credo che la Lazio possa ambire a posizioni alte in classifica. Se il campionato lo permette, anche il quinto posto — che quest’anno vale la Champions — può essere un obiettivo concreto».

La fiducia di Zoff verso il progetto tecnico costruito a Formello è quindi chiara. Il tecnico toscano, nonostante qualche turbolenza estiva legata al calciomercato e al blocco delle trattative, sembra aver già ritrovato la bussola del gioco e dell’identità di squadra. E questo, secondo Zoff, potrebbe essere decisivo per un campionato di alto livello.

«L’Italia non può permettersi un altro fallimento mondiale»

Nella seconda parte dell’intervista, Zoff ha commentato anche le ultime prestazioni della Nazionale italiana. Dopo le due vittorie consecutive, l’ex CT si è mostrato moderatamente soddisfatto: «Le partite dell’Italia possono essere considerate positive. Le abbiamo vinte entrambe e siamo sulla strada giusta». Tuttavia, l’ex portiere ha voluto lanciare un messaggio chiaro: «Tornare a giocare un Mondiale è un dovere. Un’altra esclusione sarebbe un fallimento totale. Un calcio come quello italiano non può rimanere fuori da eventi così importanti».

Uno sguardo al presente con l’esperienza del passato

Con la sua consueta lucidità, Zoff ha dimostrato ancora una volta quanto la sua voce rimanga influente, sia parlando della Lazio che della Nazionale. Il suo giudizio è chiaro: c’è fiducia, ma anche la consapevolezza che serva continuità, ambizione e risultati concreti.