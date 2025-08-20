Lazio, una difesa portento quella di Maurizio Sarri. Ecco il perché può essere un valore aggiunto - Lazio News 24

Lazio, la tua difesa è un portento: certezza in vista di quella che sarà la nuova stagione

La nuova stagione della Lazio si apre sotto il segno della compattezza difensiva. A far sorridere Maurizio Sarri, nonostante un’estate priva di grandi colpi di mercato, sono i numeri emersi durante il precampionato, in particolare quelli legati alla tenuta della linea arretrata. In evidenza, due protagonisti inaspettati: Mario Gila e Jeppe Provstgaard.

Il dato riportato dal Corriere della Sera è chiaro: ogni volta che i due difensori sono stati schierati insieme, la Lazio ha mostrato una solidità sorprendente. Già nella scorsa stagione, seppur per appena 33 minuti complessivi, la coppia aveva fatto registrare zero gol subiti. Un dettaglio che allora poteva sembrare casuale, ma che nelle amichevoli estive ha assunto ben altro significato.

Durante il ritiro e le amichevoli precampionato, la Lazio ha disputato sei test, nei quali la coppia Gila–Provstgaard ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Contro squadre come Primavera, Avellino, Fenerbahçe e Burnley, la retroguardia biancoceleste non ha concesso nulla. Persino nel test contro l’Atromitos, i due sono riusciti a chiudere 73 minuti senza subire gol, dimostrando un’intesa in costante crescita.

L’unico “incidente” è arrivato nell’amichevole contro il Galatasaray, dove la Lazio ha subito l’unico gol con entrambi in campo. Ma il bilancio resta comunque estremamente positivo.

Questi numeri stanno facendo riflettere Sarri, che potrebbe affidarsi proprio a Gila e Provstgaard per l’esordio ufficiale contro il Como, complice anche l’assenza per squalifica di Romagnoli. La scelta sembrerebbe azzardata, ma il rendimento del duo offre motivi concreti per puntare su di loro.

Per una Lazio che ha vissuto un’estate senza grandi movimenti di mercato, trovare risposte positive all’interno della rosa è una boccata d’ossigeno. Gila, già noto per la sua affidabilità, e Provstgaard, vera rivelazione del precampionato, potrebbero rappresentare una soluzione interna efficace per affrontare le prime sfide della Serie A.

In attesa di eventuali sviluppi sul mercato, la Lazio si aggrappa alla forza del gruppo e alla crescita dei suoi giovani per iniziare il campionato con il piede giusto. La solidità della coppia Gila–Provstgaard potrebbe diventare uno dei punti fermi della nuova stagione biancoceleste.