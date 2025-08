La difesa della Lazio è una certezza, cosa si porta dietro Sarri dalla tournée in Turchia

Lazio, la difesa ha dato ottime risposte a Maurizio Sarri nella mini tournée turca: ecco le sicurezze del tecnico

La mini-tournée in Turchia si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro il Galatasaray, e per la Lazio di Sarri le note positive non mancano. Il dato più incoraggiante arriva dal reparto difensivo, che ha confermato i miglioramenti già visti nel match precedente contro il Fenerbahçe. La retroguardia biancoceleste ha mostrato solidità e compattezza, riuscendo a gestire con efficacia le offensive dei padroni di casa. Al netto di un gol subito, definito “piuttosto casuale”, la difesa ha concesso pochissimo agli avversari.

Il merito non è solo dei singoli, ma anche dell’assimilazione dei meccanismi di gioco di Sarri. La squadra ha saputo muoversi come un blocco unico, mostrando stabilità e organizzazione. Un esempio di questa flessibilità tattica è stato Adam Marusic, schierato e adattato nel ruolo di centrale per l’occasione, che ha offerto una prova convincente. La sua performance, e quella dell’intera linea difensiva, è un chiaro segnale che il lavoro del “Comandante” sta dando i suoi frutti.

Sarri può essere soddisfatto di come la squadra abbia retto l’urto contro un avversario di alto livello, in un ambiente difficile e con giocatori più avanti nella preparazione. La difesa della Lazio sembra già a buon punto, un’ottima base da cui ripartire per costruire il resto del gioco.