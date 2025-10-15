Dia Lazio, l’attaccante prova il recupero lampo: le sue condizioni

Dia Lazio, caviglia ancora ko: Sarri spera nel recupero per l’Atalanta. Un rientro fondamentale visto che Castellanos è ancora ko

Emergenza in casa Lazio. Maurizio Sarri continua a fare la conta degli infortunati a Formello, cercando di capire su chi potrà contare in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta. Tra i giocatori in dubbio c’è anche Boulaye Dia, alle prese con un nuovo problema alla caviglia destra. L’attaccante senegalese, che non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale, è rimasto a lavorare nella capitale per gestire il fastidio che già lo aveva tormentato nella scorsa stagione.

Il recupero di Dia Lazio sarebbe fondamentale per l’equilibrio offensivo della squadra, soprattutto in un momento in cui mancano alternative di ruolo. L’assenza prolungata di Taty Castellanos, ancora ai box per infortunio, obbliga Sarri a monitorare con grande attenzione le condizioni dell’ex Salernitana, il cui ritorno in campo rappresenterebbe una notizia vitale per l’attacco biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dia è stato testato a mezzo servizio nell’allenamento di ieri pomeriggio a Formello. Il giocatore ha svolto parte della seduta con il gruppo, alternando esercizi di corsa leggera a lavoro individuale. Le sensazioni sono in miglioramento, ma lo staff tecnico e medico della Lazio preferisce non forzare i tempi, consapevole che la caviglia del senegalese resta una zona delicata. L’obiettivo è farlo rientrare gradualmente in gruppo entro domani, così da poter valutare la sua reale disponibilità nelle ultime ore prima della sfida con l’Atalanta.

Sarri incrocia le dita. Il tecnico sa bene quanto la presenza di Dia Lazio possa fare la differenza: la sua capacità di attaccare la profondità, la forza fisica e il fiuto del gol lo rendono un’arma preziosa, soprattutto contro una difesa aggressiva come quella nerazzurra. Nelle ultime uscite, la squadra ha faticato a concretizzare le occasioni create, e l’eventuale rientro del senegalese darebbe maggiore imprevedibilità e peso offensivo.

Nelle prossime 48 ore arriveranno indicazioni decisive. Se il dolore dovesse diminuire e la risposta agli allenamenti fosse positiva, Dia potrebbe essere convocato, anche solo per la panchina. In caso contrario, la Lazio sarà costretta a fare di necessità virtù, puntando su soluzioni alternative. Intanto a Formello regna la prudenza, ma anche la speranza che Dia Lazio possa stringere i denti e tornare a disposizione di Sarri già per la trasferta di Bergamo. LEGGI ANCHE >>> Dragoni: «Così Lotito guadagna grazie alla Lazio. I 300 milioni di cui parla sono…»