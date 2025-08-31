Derby di Roma: possibile anticipo alle 12.30 per motivi di sicurezza, le ultimissime

Derby di Roma: possibile anticipo della stracittadina alle 12.30 per motivi di sicurezza, le ultimissime sulla sfida

Alla ripresa della Serie A, dopo la sosta per le nazionali, la Roma di Gasperini – ex allenatore dell’Atalanta– affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso, tecnico abile nella gestione di squadre in lotta per la salvezza. Subito dopo, il calendario proporrà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore arrivato in estate con l’obiettivo di rilanciare i biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive starebbe valutando concretamente l’ipotesi di disputare la stracittadina in orario mattutino, con fischio d’inizio alle 12.30. Al momento, non emergono segnali di un possibile ripensamento: l’orientamento sembra anzi confermare questa scelta.

Perché il derby potrebbe giocarsi a mezzogiorno

L’anticipo non creerebbe problemi di calendario. Nessuna delle due squadre, infatti, avrà impegni ravvicinati nei giorni precedenti: la Roma giocherà la prima gara della fase a gironi di Europa League mercoledì 23 o giovedì 24 settembre, con ampio margine prima del derby.

La decisione di anticipare l’orario affonda le radici negli episodi dello scorso aprile, quando il derby, disputato in orario serale, fu preceduto da scontri tra tifoserie nelle ore immediatamente precedenti al match. Le autorità di pubblica sicurezza ritengono che un orario mattutino possa ridurre il rischio di incidenti e facilitare la gestione dell’ordine pubblico.

Attesa per l’ufficialità

L’ufficialità della scelta è attesa entro il 5 settembre. Successivamente, verranno organizzate le riunioni tecniche per definire i dettagli operativi: dalla disposizione delle forze dell’ordine, ai percorsi di accesso separati per le due tifoserie, fino alla gestione dei flussi all’interno dello stadio Olimpico.

Il derby di Roma, storicamente tra le partite più sentite e seguite del calcio italiano, rappresenta non solo una sfida sportiva ma anche un evento ad alta complessità organizzativa. L’eventuale anticipo alle 12.30, se confermato, segnerà una novità significativa e sarà un banco di prova per la gestione della sicurezza negli eventi calcistici di grande richiamo.