Derby Lazio-Roma, Pisilli: «Un valore speciale per me. Spero in quel risultato» - Lazio News 24

Derby Lazio-Roma, Pisilli: «Giocarlo da romano è speciale, ma serve equilibrio»

Il Derby Lazio-Roma è molto più di una semplice partita di calcio. È una sfida carica di storia, orgoglio e identità cittadina. E a pochi giorni dal fischio d’inizio, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione calcistica italiana.

Dopo le parole di Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, anche un giovane talento della Roma, Niccolò Pisilli, ha voluto raccontare il suo approccio alla stracittadina. Intervistato da Sport Mediaset, il centrocampista giallorosso ha espresso tutta l’emozione che si prova nel vivere il Derby Lazio-Roma da romano e romanista.

«Per un ragazzo cresciuto qua sarà ancora più importante giocare il derby. È come se fossi un tifoso in campo, sento parecchio questa partita», ha dichiarato Pisilli, mostrando quanto il legame con la città renda questa gara ancora più intensa per chi, come lui, è nato e cresciuto nella Capitale.

Tuttavia, il giovane classe 2004 ha anche sottolineato l’importanza di saper gestire le emozioni, un aspetto fondamentale in una sfida così carica di pressione e tensione emotiva:

«Bisogna sempre essere equilibrati, perché troppe emozioni possono portare a non ragionare e a non rendere in campo».

Il Derby Lazio-Roma rappresenta spesso uno snodo cruciale della stagione per entrambe le squadre, sia sul piano psicologico che per la classifica. Pisilli lo sa bene e guarda oltre, indicando un obiettivo ambizioso ma chiaro per il futuro prossimo della Roma:

«Credo che la Roma debba tornare in Champions League, sono troppi anni che manca».

Il suo riferimento non è casuale. Negli ultimi anni, nonostante buoni percorsi nelle coppe europee, il club giallorosso ha faticato a conquistare un posto tra le prime quattro in Serie A. Il Derby Lazio-Roma potrebbe quindi diventare uno dei momenti chiave per rilanciare le ambizioni stagionali.

Con due squadre in cerca di conferme e una città divisa in due, il derby di quest’anno si preannuncia come una battaglia non solo sportiva, ma anche emotiva. E per chi, come Pisilli, sente sulle spalle il peso della propria romanità, sarà un’occasione da vivere con intensità, ma anche con lucidità.