Delio Rossi su Nuno Tavares: «Ha delle fragilità, ma...»

L’ex allenatore della Lazio ha commentato quella che è stata la vittoria di Bergamo, soffermandosi anche su Nuno Tavares

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato diversi aspetti.

SU NUNO TAVARES – Ha delle fragilità, ma sono anche convinto che metterlo dentro appena sta meglio non è un bene. Andrei alla radice del problema, più che curare l’effetto devo trovare la causa che porta a questi problemi. La palla dovrebbe passare allo staff medico ed ai preparatori. Piuttosto di fare questo avanti ed indietro, preferirei tenerlo fuori per più tempo per capire il reale problema. Lui è fortissimo, ma se non sta bene fisicamente non rende.