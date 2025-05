L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quello che sarà il futuro di Marco Baroni

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Io credevo che Baroni e la Lazio potessero continuare insieme.Non ho capito se va via lui o se è la società lo sostituisce. E poi bisogna capire il motivo. Ad ogni modo, la mia valutazione è che si parte sempre dal progetto iniziale, cioè dalle regole d’ingaggio: nel momento in cui firmo sento cosa dice la società. Una volta definite le regole di ingaggio tutti devono remare nella stessa direzione per raggiungere gli obiettivi preposti. Ora la mia sensazione è che non si sono rispettate le regole di ingaggio oppure si è figli dell’estemporaneità, se prima di Lazio-Lecce si parlava della conferma del tecnico e al triplice fischio no.