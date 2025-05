L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato anche quello che sarà il futuro dei biancocelesti

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Futuro della Lazio? Me lo immagino con Baroni al suo posto, indipendentemente da come finirà la stagione. Verranno fatte delle valutazioni per migliorare ciò che non ha funzionato in questa stagione.