Fisayo Dele-Bashiru: il potenziale da sgrezzare per la mezzala “d’assalto” che vuole Sarri

Dele-Bashiru Lazio, il centrocampista sta iniziando il suo percorso per trasformarsi nella mezzala d’assalto che vuole Sarri

Fisayo Dele-Bashiru è un giocatore che possiede diverse caratteristiche potenzialmente in grado di conquistare Maurizio Sarri, come evidenziato dall’analisi del Corriere dello Sport dopo il primo test della Lazio. Il nigeriano vanta un buon fisico, un tiro potente e un’ottima corsa, elementi che lo rendono un profilo interessante per il centrocampo biancoceleste. Il suo principale margine di crescita risiede però nel palleggio: deve essere “costruito” e affinato in questo aspetto del gioco.

Ieri, durante l’amichevole contro la Primavera, Dele-Bashiru si è impegnato a velocizzare il passaggio e a toccare il pallone per scaricarlo il prima possibile, cercando soluzioni immediate. Sia lui che Guendouzi, confermando i movimenti provati in allenamento, si sono aggiunti al tridente offensivo. Gli inserimenti delle mezzali sono una chiave di gioco ben nota e sempre richiesta dal Comandante. Il nigeriano è riuscito a trovare subito la via della porta, lanciandosi a destra in un inserimento che Sarri chiede e pretende.

Tuttavia, è ancora tutto da verificare il suo senso tattico, ovvero la capacità di leggere entrambe le fasi di gioco (offensiva e difensiva), i movimenti senza palla e i tempi di chiusura delle linee avversarie. È troppo presto per valutare ogni singolo aspetto in una partita amichevole contro la Primavera. Saranno i test più impegnativi a mettere alla prova Dele-Bashiru e a consentire a Sarri di formulare un giudizio definitivo e una “sentenza finale” sul suo ruolo e potenziale nella squadra. Il nigeriano è un diamante grezzo, con un potenziale fisico e tecnico evidente, ma che richiede lavoro e affinamento tattico per esprimersi al meglio nel “sarrismo”.